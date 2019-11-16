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Избирательные участки по всей Беларуси начали свою работу

17.11.2019 08:05 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Свыше 5800 участков для голосования открыты по всей стране. Почти 7 миллионов белорусов сделают сегодня свой выбор. Отдать свой голос за кандидата можно будет в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и воинских частях. В Минске будут открыты 707 участков.
 
Теги: Минск
 
 
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Свыше 5800 участков для голосования открыты по всей стране. Почти 7 миллионов белорусов сделают сегодня свой выбор. Отдать свой голос за кандидата можно будет в...
 
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