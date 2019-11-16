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К официальному открытию готовится информационный центр Центризбиркома
17.11.2019 08:14 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо традиции он разместился во Дворце Республики. Сейчас здесь завершаются последние приготовления. В списке аккредитованных 678 представителей СМИ, в том числе 323 зарубежных.
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По традиции он разместился во Дворце Республики. Сейчас здесь завершаются последние приготовления. В списке аккредитованных 678 представителей СМИ, в том числе 323...
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