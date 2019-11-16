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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямое включение из Уручского избирательного округа На связь со студией выходит Анастасия Бенедисюк. Она работает в самом большом избирательном округе столицы - Уручском (прямое включение). Передаю вам "доброе утро"...

На связь со студией выходитОна работает в самом большом избирательном округе столицы - УручскомПередаю вам "доброе утро" из столичного клуба "Ракетчик". Сразу замечу, торопиться набирать космические скорости по явке избирателей не будем, всему свое время. Впрочем, первых жаворонков мы уже готовы встречать. Считанные минуты назад здесь, как, собственно, по всей стране, стартовал основной день голосования. Так и хочется добавить: "Поехали!". И сходу немного эксклюзивных кадров. Даже придя в 8 утра, вы бы это не увидели. Я попрошу режиссера вывести на экран процесс опечатывания урны с комментариями председателя этого участка.