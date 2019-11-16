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Прямое включение из Уручского избирательного округа

17.11.2019 08:07 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На связь со студией выходит Анастасия Бенедисюк. Она работает в самом большом избирательном округе столицы - Уручском (прямое включение). Передаю вам "доброе утро" из столичного клуба "Ракетчик". Сразу замечу, торопиться набирать космические скорости по явке избирателей не будем, всему свое время. Впрочем, первых жаворонков мы уже готовы встречать. Считанные минуты назад здесь, как, собственно, по всей стране, стартовал основной день голосования. Так и хочется добавить: "Поехали!". И сходу немного эксклюзивных кадров. Даже придя в 8 утра, вы бы это не увидели. Я попрошу режиссера вывести на экран процесс опечатывания урны с комментариями председателя этого участка.
 
 
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На связь со студией выходит Анастасия Бенедисюк. Она работает в самом большом избирательном округе столицы - Уручском (прямое включение). Передаю вам "доброе утро"...
 
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