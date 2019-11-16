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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Центризбиркоме рабочий день начался ранним утром На связь со студией выходит Александр Хоровец. Александр, как начался рабочий день в Центризбиркоме, и изменилась ли цифра досрочного голосования? (прямое...

На связь со студией выходитАлександр, как начался рабочий день в Центризбиркоме, и изменилась ли цифра досрочного голосования?Вы знаете, специалисты Центризбиркома на рабочих местах с 6 утра. Чувствуется, что сегодня у всех будет напряженный, ответственный и долгий рабочий день. Впрочем, какой-либо суеты здесь не наблюдается. ЦИК работает, как отлаженный механизм хороших часов. И да, по данным на 8 утра, все избирательные участки по стране открыли свои двери и уже начали принимать первые голоса белорусов за того или иного претендента на депутатский мандат. И самую актуальную информацию к этому часу мы обсудим с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной.