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В Центризбиркоме рабочий день начался ранним утром

17.11.2019 08:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На связь со студией выходит Александр Хоровец. Александр, как начался рабочий день в Центризбиркоме, и изменилась ли цифра досрочного голосования? (прямое включение).

Вы знаете, специалисты Центризбиркома на рабочих местах с 6 утра. Чувствуется, что сегодня у всех будет напряженный, ответственный и долгий рабочий день. Впрочем, какой-либо суеты здесь не наблюдается. ЦИК работает, как отлаженный механизм хороших часов. И да, по данным на 8 утра, все избирательные участки по стране открыли свои двери и уже начали принимать первые голоса белорусов за того или иного претендента на депутатский мандат. И самую актуальную информацию к этому часу мы обсудим с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной.
 
 
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На связь со студией выходит Александр Хоровец. Александр, как начался рабочий день в Центризбиркоме, и изменилась ли цифра досрочного голосования? (прямое...
 
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