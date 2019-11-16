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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актуальная информация о ходе выборов от главы Центризбиркома Лидии Ермошиной Участки открылись по всей стране ровно в 8 утра. К этому часу появилась новая информация в Центризбиркоме. Там разместился наш корреспондентский пункт....

Участки открылись по всей стране ровно в 8 утра. К этому часу появилась новая информация в Центризбиркоме.Там разместился наш корреспондентский пункт.продолжает следить за ходом голосованияКак часы работают специалисты в Центризбиркоме. Ведь именно сюда стекается самая последняя информация о ходе голосования по всей стране. Самые последние цифры прямо сейчас предлагаю узнать у главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Лидия Михайловна, снова здравствуйте