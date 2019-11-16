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Актуальная информация о ходе выборов от главы Центризбиркома Лидии Ермошиной
17.11.2019 09:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУчастки открылись по всей стране ровно в 8 утра. К этому часу появилась новая информация в Центризбиркоме.
Там разместился наш корреспондентский пункт. Александр Хоровец продолжает следить за ходом голосования (прямое включение). Как часы работают специалисты в Центризбиркоме. Ведь именно сюда стекается самая последняя информация о ходе голосования по всей стране. Самые последние цифры прямо сейчас предлагаю узнать у главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Лидия Михайловна, снова здравствуйте (видео).
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Участки открылись по всей стране ровно в 8 утра. К этому часу появилась новая информация в Центризбиркоме. Там разместился наш корреспондентский пункт....
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