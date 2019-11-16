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Самая большая группа наблюдателей традиционно от СНГ
17.11.2019 09:23 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСамая большая группа наблюдателей традиционно от СНГ - 475 человек. Нынешняя миссия юбилейная - сотая по счету. Наблюдатели посетили уже 106 избирательных округов во всех регионах страны.
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Самая большая группа наблюдателей традиционно от СНГ - 475 человек. Нынешняя миссия юбилейная - сотая по счету. Наблюдатели посетили уже 106 избирательных округов во...
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