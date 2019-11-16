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Рекордное количество наблюдателей аккредитовано следить за ходом голосования
17.11.2019 09:20 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМониторят парламентские выборы свыше тысячи международных наблюдателей - представители от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, аккредитованы почти 28 тысяч национальных наблюдателей от политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов.
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Мониторят парламентские выборы свыше тысячи международных наблюдателей - представители от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Шанхайской организации сотрудничества. Кроме...
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