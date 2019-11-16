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Избирательный участок в посольстве Беларуси в Москве открылся час назад
17.11.2019 09:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ списке - более 500 человек. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах. Также проголосовать могут граждане Беларуси, которые в этот день оказались в столице России. За пять дней досрочного голосования в Москве свой голос отдали более 300 человек. Также избирательные участки открыты в Санкт-Петербурге и Калининграде.
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В списке - более 500 человек. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах. Также проголосовать могут граждане Беларуси, которые в этот день...
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