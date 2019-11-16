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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Избирательный участок в посольстве Беларуси в Москве открылся час назад В списке - более 500 человек. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах. Также проголосовать могут граждане Беларуси, которые в этот день...

В списке - более 500 человек. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах. Также проголосовать могут граждане Беларуси, которые в этот день оказались в столице России. За пять дней досрочного голосования в Москве свой голос отдали более 300 человек. Также избирательные участки открыты в Санкт-Петербурге и Калининграде.