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Жителям Витебской области предстоит избрать 14 депутатов из 72 претендентов
17.11.2019 09:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАктивно голосование проходит во всех регионах страны. К нам присоединяется Витебск.
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Активно голосование проходит во всех регионах страны. К нам присоединяется Витебск. Моя коллега Ольга Масловская уже проголосовала (прямое включение). Мы...
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