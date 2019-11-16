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Гость выездной студии - доцент кафедры политологии БГЭУ Николай Веремеев
17.11.2019 09:04 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTК нам присоединяется Алексей Волков. Он работает во Дворце Республики, где в эти минуты начинает работу информационный центр ЦИК (прямое включение).
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К нам присоединяется Алексей Волков. Он работает во Дворце Республики, где в эти минуты начинает работу информационный центр ЦИК (прямое включение). Артем, наша...
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