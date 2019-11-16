|
Впервые белорусы голосуют в Мадриде
17.11.2019 09:15 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМенее чем через в посольстве откроется избирательный участок. С нами на связи третий секретарь посольства Беларуси в Испании (по телефону).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менее чем через в посольстве откроется избирательный участок. С нами на связи третий секретарь посольства Беларуси в Испании (по телефону).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)