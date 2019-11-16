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Прямое включение из 506-го избирательного участка, где голосует Александр Лукашенко
17.11.2019 11:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня основной день голосования. И прямо сейчас на связи со студией 506-й избирательный участок города Минска, где голосует Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Там работает наш корреспондент Илона Красутская (прямое включение).
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Сегодня основной день голосования. И прямо сейчас на связи со студией 506-й избирательный участок города Минска, где голосует Президент Беларуси Александр...
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