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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной Голосование в Беларуси длится три часа. И в информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Во Дворце...

Голосование в Беларуси длится три часа. И в информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.Во Дворце Республики работаетОн снова на связи со студиейИнфоцентр с каждой минутой наполняется людьми и событиями. Состоялось и то, чего мы ждали уже несколько часов, а именно пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Конечно, обошлось без откровений, все-таки день выборов в разгаре, но общую картину Лидия Михайловна обрисовала. Давайте послушаем