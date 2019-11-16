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В информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной
17.11.2019 11:25 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГолосование в Беларуси длится три часа. И в информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.
Во Дворце Республики работает Алексей Волков. Он снова на связи со студией (прямое включение). Инфоцентр с каждой минутой наполняется людьми и событиями. Состоялось и то, чего мы ждали уже несколько часов, а именно пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Конечно, обошлось без откровений, все-таки день выборов в разгаре, но общую картину Лидия Михайловна обрисовала. Давайте послушаем (видео).
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Голосование в Беларуси длится три часа. И в информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Во Дворце...
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