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Игорь Фисенко о том, как проходит голосование во Франции
17.11.2019 11:20 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО том, как организовано голосование в диппредставительстве нашей страны во Франции, мы узнаем у посла Игоря Фисенко (по телефону).
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О том, как организовано голосование в диппредставительстве нашей страны во Франции, мы узнаем у посла Игоря Фисенко (по телефону).
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