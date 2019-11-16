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В Казахстане выборы проходят в новом посольстве
17.11.2019 11:15 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTС нами на связи председатель участковой избирательной комиссии в Нур-Султане (по телефону). Напомним, белорусы, проживающие в Казахстане, голосуют сегодня на трех избирательных участках - в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
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С нами на связи председатель участковой избирательной комиссии в Нур-Султане (по телефону). Напомним, белорусы, проживающие в Казахстане, голосуют сегодня на трех...
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