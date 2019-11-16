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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко сделал свой выбор на участке 506 в Белорусском государственном университете физической культуры К этому моменту уже проголосовал Глава государства. Президент Александр Лукашенко сделал свой выбор на участке 506 в Белорусском госуниверситете физической...

К этому моменту уже проголосовал Глава государства. Президент Александр Лукашенко сделал свой выбор на участке 506 в Белорусском госуниверситете физической культуры. Его называют самым спортивным. Рядом "Минск-Арена" и велодром, штаб-квартира Национального олимпийского комитета. Президента встретили наши чемпионки - Арина Цицилина и Анна Швайба. Александр Лукашенко тепло поприветствовал избирательную комиссию и отправился в кабинку для голосования. За ходом голосования на этом участке следят 12 национальных и 5 международных наблюдателей. И на самом популярном участке собрались десятки журналистов. Традиционно Александр Лукашенко ответил на вопросы. И пояснил, что ждет от кандидата, за которого отдал свой голос.