|
В нашей выездной студии международный наблюдатель от СНГ Андриенко Юрий Иванович
17.11.2019 12:21 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ эти минуты из Дворца Республики к нам присоединяется Алексей Волков с последней информацией о ходе голосования. Нам обещают обновленные данные по явке уже в ближайший час. Впрочем, выборы - это не только явка, но и сам ход голосования. Об этом как раз поговорим с моим гостем, который строго следил, чтобы все было честно и чисто. В нашей выездной студии международный наблюдатель от СНГ Андриенко Юрий Иванович (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты из Дворца Республики к нам присоединяется Алексей Волков с последней информацией о ходе голосования. Нам обещают обновленные данные по явке уже в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)