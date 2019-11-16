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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В нашей выездной студии международный наблюдатель от СНГ Андриенко Юрий Иванович В эти минуты из Дворца Республики к нам присоединяется Алексей Волков с последней информацией о ходе голосования. Нам обещают обновленные данные по явке уже в...

В эти минуты из Дворца Республики к нам присоединяется Алексей Волков с последней информацией о ходе голосования. Нам обещают обновленные данные по явке уже в ближайший час. Впрочем, выборы - это не только явка, но и сам ход голосования. Об этом как раз поговорим с моим гостем, который строго следил, чтобы все было честно и чисто. В нашей выездной студии международный наблюдатель от СНГ Андриенко Юрий Иванович