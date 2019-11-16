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В России избирательные участки открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде
17.11.2019 12:17 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГолосуют сегодня белорусы и за рубежом. В России избирательные участки открыты сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
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Голосуют сегодня белорусы и за рубежом. В России избирательные участки открыты сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. На участке в...
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