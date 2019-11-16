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Григорий Рапота: Никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме
17.11.2019 12:15 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЧистота и прозрачность избирательного процесса в течение всего голосования под контролем наблюдателей, в том числе международных. Их в стране работает больше тысячи. Особенно насыщенный день у них сегодня. Для госсекретаря Союзного государства участок в столичной тридцатой школе уже четвертый. Григорий Рапота отметил, что никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме.
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Григорий Рапота: Никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме
Чистота и прозрачность избирательного процесса в течение всего голосования под контролем наблюдателей, в том числе международных. Их в стране работает больше...
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