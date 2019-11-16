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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Григорий Рапота: Никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме Чистота и прозрачность избирательного процесса в течение всего голосования под контролем наблюдателей, в том числе международных. Их в стране работает больше...

Чистота и прозрачность избирательного процесса в течение всего голосования под контролем наблюдателей, в том числе международных. Их в стране работает больше тысячи. Особенно насыщенный день у них сегодня. Для госсекретаря Союзного государства участок в столичной тридцатой школе уже четвертый. Григорий Рапота отметил, что никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме.