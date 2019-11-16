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По данным ЦИК, по состоянию на 10 утра свой голос отдали 38,86% белорусов
17.11.2019 12:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Хоровец работает в Центризбиркоме и снова выходит с нами на связь (прямое включение).
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Александр Хоровец работает в Центризбиркоме и снова выходит с нами на связь (прямое включение). Как и ожидалось, ближе к обеду здесь, в Центризбиркоме,...
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