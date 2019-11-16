Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямое включение из столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников Анастасия Бенедисюк работает на избирательных участках столицы (прямое включение). Наш избирательный эшелон движется к экватору. Позади 4 часа. И на этот раз я...

работает на избирательных участках столицыНаш избирательный эшелон движется к экватору. Позади 4 часа. И на этот раз я выхожу с вами на прямую связь из столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников. И спорт, и культуру, и избирателей, и организаторов выборов с самого утра уже успели оценить международные наблюдатели. Мы пообщались с главой миссии Шанхайской организации сотрудничества. Если коротко, выборы проходят активно и прозрачно. Это цитата. Я попрошу режиссера показать часть интервью.