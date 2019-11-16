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В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис

17.11.2019 13:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В агропромышленном комплексе Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году. Такое мнение выразил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис

В этом году погода не раз испытывала аграриев. Несмотря на это, результаты сельскохозяйственного года не могут не радовать. По словам губернатора, труженики села Брестской области лидируют практически по всем показателям. За январь-сентябрь получено 1,5 млн т молока, свыше 100 тыс. т мяса. По итогам года область первая в республике выйдет на удой от коровы, который превысит 6 тыс. т молока. Кроме этого, собран 1 млн 420 тыс. т зерна вместе с кукурузой, 130 тыс. т рапса, 860 тыс. т сахарной свеклы, переработка которой уже заканчивается.

"В принципе, все складывается в этом году неплохо. Заложена хорошая кормовая база - заготовили 27,5 ц кормовых единиц на голову крупного рогатого скота. Значительная часть продукции реализуется на экспорт - 60% молока, более 30% мяса. Только от экспорта мясо-молочной продукции область получила более $600 млн. Словом, на следующий год есть хороший задел", - сказал Анатолий Лис.

Он поблагодарил тружеников села, руководителей районов, сельхозорганизаций и предприятий за добросовестный труд и поздравил всех с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

 
 
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  В агропромышленном комплексе Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году. Такое мнение выразил сегодня журналистам председатель...
 
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