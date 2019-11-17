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В Беларуси стартует Всемирная неделя предпринимательства

18.11.2019 07:17 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сегодня стартуeт Всемирная неделя предпринимательства. К этой глобальной инициативе наша страна присоединилась уже в девятый раз. Церемония официального открытия пройдет вечером, однако многие площадки начнут работу с самого утра. Главная тема - использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. На протяжении ближайших двух дней свои инновационные продукты будут представлять белорусские стартапы. Особое внимание уделят региональной повестке - впервые на один день эпицентр деловых событий переместится из Минска в Брест.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси сегодня стартуeт Всемирная неделя предпринимательства. К этой глобальной инициативе наша страна присоединилась уже в девятый раз. Церемония...
 
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