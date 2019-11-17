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Самая большая миссия международных наблюдателей работала от СНГ

18.11.2019 07:12 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Самая большая миссия международных наблюдателей - 475 человек - работала от СНГ. Среди них и Госсекретарь Союзного государства. Григорий Рапота выразил надежду, что депутаты седьмого созыва включатся в активное решение вопросов, которые существуют в двухсторонних отношениях Беларуси и России.
 
 
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Самая большая миссия международных наблюдателей - 475 человек - работала от СНГ. Среди них и Госсекретарь Союзного государства. Григорий Рапота выразил надежду, что...
 
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