|
На избирательном участке Президент ответил на вопросы журналистов
18.11.2019 07:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБольше часа Глава государства отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Участок номер 1, как окрестили его представители масс-медиа, всегда был местом притяжения на выборах. И в этот раз здесь собралось около сотни репортеров. Прозвучали разные темы. Стороной не обошли и провокации во время избирательной кампании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше часа Глава государства отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Участок номер 1, как окрестили его представители масс-медиа, всегда был...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)