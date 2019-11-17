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На избирательном участке Президент ответил на вопросы журналистов

18.11.2019 07:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Больше часа Глава государства отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Участок номер 1, как окрестили его представители масс-медиа, всегда был местом притяжения на выборах. И в этот раз здесь собралось около сотни репортеров. Прозвучали разные темы. Стороной не обошли и провокации во время избирательной кампании.
 
 
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Больше часа Глава государства отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Участок номер 1, как окрестили его представители масс-медиа, всегда был...
 
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