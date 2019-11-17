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ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва
18.11.2019 07:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЯвка на парламентских выборах - 2019 составила 77, 22 %. ЦИК уже обнародовал и фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Среди известных фигур - председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич, дипломат Андрей Савиных, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич, Мисс Беларусь - 2018 Мария Василевич. Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря.
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Явка на парламентских выборах - 2019 составила 77, 22 %. ЦИК уже обнародовал и фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Среди известных фигур -...
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