ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва

18.11.2019 07:06 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Явка на парламентских выборах - 2019 составила 77, 22 %. ЦИК уже обнародовал и фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Среди известных фигур - председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич, дипломат Андрей Савиных, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич, Мисс Беларусь - 2018 Мария Василевич. Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явка на парламентских выборах - 2019 составила 77, 22 %. ЦИК уже обнародовал и фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Среди известных фигур -...
 
Новости дня
Новости политики
 
В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика