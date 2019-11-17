Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свежие данные об итогах голосования в прямом включении из информационного центра во Дворце Республики Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоялись. Ночью Центризбирком подвел предварительные итоги народного голосования....

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоялись. Ночью Центризбирком подвел предварительные итоги народного голосования. Конечно, комиссии понадобится еще несколько дней, чтобы сформировать окончательную картину из цифр, однако серьезно она уже не поменяется. Впрочем, как и вчера, самые свежие данные стекаются в информационный центр во Дворце Республики, где работают и мои коллеги.На связи со студией наш политический обозреватель