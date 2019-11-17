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Свежие данные об итогах голосования в прямом включении из информационного центра во Дворце Республики

18.11.2019 09:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоялись. Ночью Центризбирком подвел предварительные итоги народного голосования. Конечно, комиссии понадобится еще несколько дней, чтобы сформировать окончательную картину из цифр, однако серьезно она уже не поменяется. Впрочем, как и вчера, самые свежие данные стекаются в информационный центр во Дворце Республики, где работают и мои коллеги.

На связи со студией наш политический обозреватель Алексей Волков (прямое включение).
 
 
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Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоялись. Ночью Центризбирком подвел предварительные итоги народного голосования....
 
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