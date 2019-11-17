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Лукашенко «по-деревенски» сказал о России: «На хрена нужен кому такой союзник!»

18.11.2019 11:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко не подпишет ни один документ с Россией, противоречащий Конституции и принципам нашего общества.

Об этом заявил глаа государства журналистам на избирательном участке после голосования на парламентских выборах, передает пресс-служба президента.

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам нашего общества, — заявил глава государства. — Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы».

По его словам, главный принцип Беларуси – это суверенитет и независимость, а отношения между странами открытые. Президент подтвердил слова премьер-министра Сергея Румаса о том, что «если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей, как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны».

Лукашенко привел в пример торговую войну между Китаем и США, которая происходит, потому что «Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют, дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов».

У Беларуси – дефицит торговли с Россией на 9 млрд долларов ежегодно, то есть наша страна на эту сумму продает товаров меньше, чем покупает.

«Скажите, где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Естественно, углеводорода у нас нет. Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выставили барьер и не пускают по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет», - сказал президент.

Он заверил, что Беларусь не намерена начинать торговые войны с Россией. Но, по его словам, она теряет все больше.

«Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования», - заявил Лукашенко.

В то же время президент отметил, что с Россией у Беларуси «громадье вопросов», которые нужно давно решить, и которые еще не решены, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам».

История вопроса

13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что документы по поставкам нефти и газа из России пока не согласованы, но вопросы можно решить. В настоящее время около половины дорожных карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

В сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31. Утверждение плана по интеграции Беларуси и РФ может состояться уже 8 декабря, сказал он.

Российское издание «Коммерсантъ» 16 сентября опубликовало статью, в которой утверждалось, что с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем. Белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством».

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.

 

Совет министров Беларуси направил главе страны проект программы по развитию интеграции с Российской Федерацией в начале сентября 2019 года. Планируется, что Лукашенко и Путин подпишут программу в декабре. Документ не опубликован до сих пор, и подробности программы действий по интеграции с РФ полностью не озвучены.

 
 
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Александр Лукашенко не подпишет ни один документ с Россией, противоречащий Конституции и принципам нашего общества.
 
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