Лукашенко «по-деревенски» сказал о России: «На хрена нужен кому такой союзник!»

Александр Лукашенко не подпишет ни один документ с Россией, противоречащий Конституции и принципам нашего общества.

Об этом заявил глаа государства журналистам на избирательном участке после голосования на парламентских выборах, передает пресс-служба президента.

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам нашего общества, — заявил глава государства. — Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы».

По его словам, главный принцип Беларуси – это суверенитет и независимость, а отношения между странами открытые. Президент подтвердил слова премьер-министра Сергея Румаса о том, что «если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей, как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны».

Лукашенко привел в пример торговую войну между Китаем и США, которая происходит, потому что «Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют, дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов».

У Беларуси – дефицит торговли с Россией на 9 млрд долларов ежегодно, то есть наша страна на эту сумму продает товаров меньше, чем покупает.

«Скажите, где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Естественно, углеводорода у нас нет. Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выставили барьер и не пускают по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет», - сказал президент.

Он заверил, что Беларусь не намерена начинать торговые войны с Россией. Но, по его словам, она теряет все больше.

«Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования», - заявил Лукашенко.

В то же время президент отметил, что с Россией у Беларуси «громадье вопросов», которые нужно давно решить, и которые еще не решены, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам».

История вопроса

13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил , что документы по поставкам нефти и газа из России пока не согласованы, но вопросы можно решить. В настоящее время около половины дорожных карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

В сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил , что до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31. Утверждение плана по интеграции Беларуси и РФ может состояться уже 8 декабря, сказал он.

Российское издание «Коммерсантъ» 16 сентября опубликовало статью, в которой утверждалось, что с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем. Белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством».

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.