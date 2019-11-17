Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миссия СНГ: Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии...

Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии Сергей Лебедев. По оценкам наблюдателей, электоральная кампания была организована достойно. Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества. Это позволило наблюдать за электоральными процессами во всех областях Беларуси.