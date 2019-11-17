|
Миссия СНГ: Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно
18.11.2019 12:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВыборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии Сергей Лебедев. По оценкам наблюдателей, электоральная кампания была организована достойно. Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества. Это позволило наблюдать за электоральными процессами во всех областях Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)