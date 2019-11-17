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Миссия СНГ: Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно

18.11.2019 12:18 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии Сергей Лебедев. По оценкам наблюдателей, электоральная кампания была организована достойно. Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества. Это позволило наблюдать за электоральными процессами во всех областях Беларуси.
 
 
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Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии...
 
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