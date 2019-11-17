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Сели в лужу: ОБСЕ резко раскритиковала парламентские выборы

18.11.2019 16:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ОБСЕ провела пресс-конференцию, на которой подвела итоги прошедших в Беларуси парламентских выборов. Организация выборы не признала, отметив, что в ходе процесса были нарушены все демократические обязательства.

Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.

Представитель ОБСЕ также подчеркнула, что в ходе избирательного процесса было отмечено «общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций», а сами выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». По словам Седерфельт, выборы в Беларуси в таких условиях рискуют превратиться в формальность.

«Вчера мы стали свидетелями печального результата», - отметила она. 

Глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра отметил, что процесс выборов был непрозрачным и выразил сожаление по поводу того, что граждане Беларуси лишены права на демократические выборы, пишет  tut.by.

Напомним, что по данным ЦИК, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Во время выборов независимые наблюдатели отмечали многочисленные нарушения. А вот наблюдатели от миссии СНГ выборы назвали прозрачными и честными.

Как рассказала на пресс-конференции председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, выборы в Беларуси состоялись в 109 округах. По информации ЦИК, на 18:00 в стране проголосовало 70,72% избирателей. Жалобы наблюдателей на нарушения она назвала провокациями.

 
 
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ОБСЕ провела пресс-конференцию, на которой подвела итоги прошедших в Беларуси парламентских выборов. Организация выборы не признала, отметив, что в ходе процесса...
 
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