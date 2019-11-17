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В Кремле спустили на тормозах критику Лукашенко
18.11.2019 17:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Скорое подписание интеграционных документов подстегивает Кремль проглатывать эмоциональные выпады Лукашенко в адрес России.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле слышали очередное эмоциональное заявление Лукашенко.
«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно нерушимой», —
Пресс-секретарь Путина назвал слова Александра Лукашенко «эмоциональным подбором лексики», а на формулировку претензий к России в Кремле «безусловно обратили внимание».
Напомним, что 17 ноября Александр Лукашенко во время общения с журналистами на избирательном участке заявил, что не подпишет ни один документ с Россией, противоречащий Конституции, не несущий пользу экономике и угрожающий суверенитету Беларуси.
«Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?», -
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Скорое подписание интеграционных документов подстегивает Кремль проглатывать эмоциональные выпады Лукашенко в адрес России.
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