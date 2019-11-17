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В Кремле спустили на тормозах критику Лукашенко

18.11.2019 17:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Скорое подписание интеграционных документов подстегивает Кремль проглатывать эмоциональные выпады Лукашенко в адрес России.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле слышали очередное эмоциональное заявление Лукашенко.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно нерушимой», — цитирует слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина назвал слова Александра Лукашенко «эмоциональным подбором лексики», а на формулировку претензий к России в Кремле «безусловно обратили внимание». 

Напомним, что 17 ноября Александр Лукашенко во время общения с журналистами на избирательном участке заявил, что не подпишет ни один документ с Россией, противоречащий Конституции, не несущий пользу экономике и угрожающий суверенитету Беларуси.

«Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?», - заявил Лукашенко, рассуждая о сотрудничестве Беларуси и России.

 
 
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Скорое подписание интеграционных документов подстегивает Кремль проглатывать эмоциональные выпады Лукашенко в адрес России.
 
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