Макей: союзные отношения Беларуси и России выйдут на новый уровень

Источник материала: Виртуальный Брест

В российской столице главы внешнеполитических ведомств двух стран "сверили часы" на совместной коллегии. Правительства Беларуси и России интенсивно готовят согласованные предложения по углублению дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил в Москве министр иностранных дел республики Владимир Макей.





"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", – особо отметил он.

По его словам, работа над предложениями по союзной интеграции по поручению президентов стран ведется на уровне правительства .

"Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание совета министров Союзного государства", – напомнил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом Макей отдельное внимание обратил на то, что подготовленные предложения по интеграции затрагивают именно экономическое взаимодействие.

Североатлантический альянс у порога

Министр иностранных дел Беларуси напомнил, что в Минске заинтересованы в развитии диалога с НАТО на основе взаимного уважения. Это могло бы стать залогом прозрачной военной деятельности на континенте.

"Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси будут услышаны альянсом и его странами-членами. Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду", – отметил Макей.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Минск "договорились рассмотреть ситуацию, которая складывается на евроатлантическом пространстве". Россия обеспокоена тем, что Североатлантический альянс взял курс на усиление военного присутствия и приближается к границам наших стран.

В НАТО должны осознать важность ДРСМД

По мнению Макея, Беларусь и Россия страны должны приложить максимум усилий при помощи западных партнеров, чтобы не допустить появления на территории Европы ракет средней и меньшей дальности.

Подобная ситуация стала актуальной после того, как Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь Россия была вынуждена пойти на зеркальные меры.

"Мы рассчитываем на то, что НАТО осознает необходимость диалога по этому вопросу", – подчеркнул глава белорусской дипломатии.

Санкции противоречат уставу ООН

Макей отдельное внимание уделил усилиям партнеров на Западе придать отдельным международным организациям не свойственные им судебные функции.

"Беларусь занимает принципиальную позицию по этому вопросу: только СБ ООН имеет право вводить санкции", – особо подчеркнул белорусский министр.

В Минске выступают против усилий любых стран, подменить собою эту организацию и на односторонней основе "вводить экономические, торговые, финансовые и другие меры для достижения своих целей".

По мнению главы МИД Беларуси, "санкционная тематика требует совместных шагов Москвы и Минска на площадке ООН". Поэтому нужно оказывать противодействие политизации рестрикций и попыткам узаконить практику односторонних ограничительных мер, которые противоречат Уставу ООН.

В интересах друг друга

Макей констатировал, что взаимодействие Беларуси и России имеет особенную ценность на международных площадках, потому что есть понимание обоюдной заинтересованности.

"Действуем в интересах друг друга даже в ситуациях, когда другие партнеры отказываются от прямой поддержки", – сказал он. После чего напомнил, что страны прошли нелегкий путь создания условий для воплощения экономических и научных проектов, проведения совместной политики в сфере обороны, а также обеспечения равноправия граждан.

"Внешнеполитические ведомства Беларуси и России подошли к этому юбилею (20 лет Союзному государству – Sputnik) с отлаженным механизмом взаимодействия на двусторонних и многосторонних уровнях", – сказал белорусский дипломат.

После чего продолжил, что Минск и Москва выступают с близких позиций по ключевым вопросам современной международной тематики и поддерживают друг друга на глобальных площадках.

"Это – очень ценный багаж", – сделал особый акцент Макей.