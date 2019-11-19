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Беларусь и Россия не смогли согласовать интеграцию

20.11.2019 13:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси длилось семь часов. Треть «дорожных карт» по интеграции двух стран не была согласована.

«Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений. Трудно сказать, сколько точно их осталось, но, я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять», - заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам более чем семичасовых переговоров в Москве.

Премьер-министр подчеркнул, что не менее 20 интеграционных дорожных карт в настоящий момент уже готовы к подписанию. «Вместе с тем действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку», - цитирует чиновника БелТА.

В частности по рынку газа Румас ожидает, что решения предложат главы Беларуси и России.

Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Беларуси может быть под угрозой, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, между странами сохраняются разногласия. Некоторые из них технические, другие требуют разрешения на уровне глав государств, сообщает РИА «Новости».

При этом он поблагодарил Минск за желание решать сложные вопросы в партнерском ключе. «Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран», — сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что важно обсуждать спорные моменты, включая границы суверенитета двух стран, без эмоций.

Стороны не смогли прийти к общей позиции о сотрудничестве в сфере энергетики. Сложным было обсуждение вопросов макроэкономических отношений, статистического учета и таможенной политики.

Глава российского правительства отметил, что руководство двух стран намерено выйти на консенсус по всем вопросам интеграции к 8 декабря.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что в настоящее время около половины дорожных карт из 31 согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что 8 декабря президенты Беларуси и РФ должны подписать «президентский пакет» в рамках углубления интеграции двух стран: программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, в том числе, по газу. 

До этого времени "дорожные карты" не опубликованы, подробности переговоров об углублении интеграции неизвестны. Белорусская оппозиция заявляет об опасности для сувернитета Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси длилось семь часов. Треть «дорожных карт» по интеграции двух стран не была согласована.
 
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