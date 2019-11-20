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Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская ассамблея СНГ
21.11.2019 07:22 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМеждународное сотрудничество, экономика и вопросы безопасности. Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская ассамблея СНГ. В Таврическом дворце соберутся сотни парламентариев из стран Содружества.
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Международное сотрудничество, экономика и вопросы безопасности. Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская ассамблея СНГ. В Таврическом дворце...
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