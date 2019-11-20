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Что интересует в Беларуси крупнейшего инвестора из Дубая? Перспективные проекты в реальном секторе экономики обсуждают во Дворце Независимости
21.11.2019 12:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИнвестиции с Ближнего Востока. О возможностях сотрудничества и совместных проектах сегодня шла речь на встрече Президента с Мухаммедом Али Аль-Аббаром - председателем совета директоров компании "Эмаар Пропертиз".
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Что интересует в Беларуси крупнейшего инвестора из Дубая? Перспективные проекты в реальном секторе экономики обсуждают во Дворце Независимости
Инвестиции с Ближнего Востока. О возможностях сотрудничества и совместных проектах сегодня шла речь на встрече Президента с Мухаммедом Али Аль-Аббаром -...
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