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Лукашенко рассказал о секретной связи для белорусского правительства

21.11.2019 17:46 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси тестируют защищенную секретную правительственную связь, но в стране уже есть разработки, которые у нее просят зарубежные государства.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по правительственной связи 21 ноября в Минске, сообщает сайт пресс-службы президента.

По словам главы государства, в стране разрабатывается защищенная связь, в том числе, правительственная, и в этом направлении уже сделано немало.

«У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств», - сказал Лукашенко.

По его словам, оперативно-аналитический центр должен был проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она контролируется, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц.

«Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи», - добавил Лукашенко.

Развитие этой области двигает отечественную школу шифрования, многие системы, в том числе закрытой связи, пользуются уважением у зарубежных государств. В Беларуси есть «классные специалисты, и эта школа будет развиваться». «Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь», - сказал президент. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси тестируют защищенную секретную правительственную связь, но в стране уже есть разработки, которые у нее просят зарубежные государства.
 
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