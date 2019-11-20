Лукашенко рассказал о секретной связи для белорусского правительства

В Беларуси тестируют защищенную секретную правительственную связь, но в стране уже есть разработки, которые у нее просят зарубежные государства.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по правительственной связи 21 ноября в Минске, сообщает сайт пресс-службы президента.

По словам главы государства, в стране разрабатывается защищенная связь, в том числе, правительственная, и в этом направлении уже сделано немало.

«У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств», - сказал Лукашенко.

По его словам, оперативно-аналитический центр должен был проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она контролируется, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц.

«Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи», - добавил Лукашенко.

Развитие этой области двигает отечественную школу шифрования, многие системы, в том числе закрытой связи, пользуются уважением у зарубежных государств. В Беларуси есть «классные специалисты, и эта школа будет развиваться». «Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь», - сказал президент.

Напомним, 9 августа Лукашенко побывал на одном из объектов правительственной связи Комитета госбезопасности, где ему доложили о реализации государственных программ в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.

Президента проинформировали о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

Большая часть совещания прошла в закрытом для прессы режиме.