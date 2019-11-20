Кого позвали на завод АКБ, кто не пришёл, а кто отказался пойти. Об активистах и журналистах

Источник материала: Виртуальный Брест

Представителям общественности и журналистам 21 ноября предоставили возможность посетить завод аккумуляторов в СЭЗ «Брест» и своими глазами увидеть, работает предприятие или нет. Воспользовались этой возможностью не все.





Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

Во время встречи с горожанами 2 ноября глава Бреста Александр Рогачук , отвечая на вопрос из зала, идет ли на предприятии производство продукции, пообещал, что добьется встречи руководства завода с представителями общественности.







Распоряжением председателя облисполкома от 14 июня строительство завода ООО «АйПауэр» приостановлено. Однако у ряда граждан возникло сомнение, что распоряжение действует. Непроверенная информация о тайком работающем предприятии гуляла по площадям и Интернету, будоража сомневающихся.



Приходите и смотрите



И вот возможность увидеть предоставили. Сразу оговоримся, что территория, на которой расположено предприятие, — режимная. И правила доступа туда определяет предприятие, требуя строгого соблюдения мер безопасности.



Список тех, кто может быть допущен на территорию, также определялся предприятием. И это его право, хотя организатором встречи был горисполком. Так, со стороны предприятия поступила просьба не включать в число участников поездки лиц, имеющих конфликт интересов и в данный момент выступающих в качестве противной стороны в судебном процессе. В этом коротком перечне было указано лишь четыре конкретных имени.



На 21 ноября приглашение со стороны общественных организаций получили Григорий Терентьев, председатель правления Брестского молодежного общественного объединения «Время Земли», и Елена Штык-Божко, региональный представитель компании «Городской лесничий». Со стороны общественности, которая отличилась активной деятельностью против строительства завода, приглашения получили Сергей Басов, Олег Вялов, Роман Кисляк, Моисей Мазько, Елена Макаревич и Татьяна Фесикова.



Пришли и не пошли



Несмотря на холодный и ветреный день, неподалеку от ограды удалось заметить каких-то людей. По всей видимости, они были из тех граждан, которые «сторожат» завод. К моменту подъезда журналистов на проходной уже собралось около десятка граждан из числа общественных активистов. Прибыли тележурналисты телекомпаний ТРК «Брест», «Буг ТВ» и «Лагуна ТВ» — ведь картинке верят больше, чем словам. Были также представители «Брестского вестника» и портала «ТУТ. БАЙ».



Увы, к назначенному времени представители общественности пришли, но отказались идти на территорию завода. Пара человек из списка заболели, но остальные просто отказались, потому что хотели, чтобы на завод с ними прошли те, у кого как раз конфликт интересов с предприятием, причем судебный.



Почему? Для кого-то это, быть может, как конец пьесы, в которой он играл пафосную роль. Представьте себе: человек мерзнет, чувствует себя героем, и вдруг окажется — а охранять-то нечего… А для кого-то поход на завод был бы признанием, что эмоции без конкретных технических знаний мало что стоят.



Не будем гадать, просто отметим факт: пришли, но на завод не пошли. Расскажем за них, что там было.



Пусто и чисто



Администрацию предприятия представляли Дмитрий Бутов, заместитель директора по операционным вопросам, Алексей Шиленок, член совета директоров, и Александр Юнкевич, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды группы компаний 1AK-GROUP.



Глава города вместе с журналистами прошлись по всем цехам — от подготовки пластин до сборки и зарядки. Везде одно и то же: людей нет, холодная чистота агрегатов и механизмов. Прозвучало что-то вроде шутки: «А почему бы вам всё не покрасить в веселый цвет, цветочками разрисовать».



В одном из цехов от «Брестского вестника» был вопрос: «Приближается зима, как поведет себя оборудование в цехах, если ударят морозы?» — «Мы готовим документы на консервацию, в которых будет определено, какую температуру поддерживать в цехах», — последовал ответ. То есть приостановить строительство и законсервировать завод — это не такая простая процедура.

Заглянули и в цех готовой продукции, ожидая увидеть там готовые аккумуляторы. Конечно же, увидели их. На стеллажах в пленке поддоны, в которых упакованы недоделанные аккумуляторы, корпуса и крышки к ним. Так всё и остановилось, еще в период наладки оборудования.



«Мы убедились — завод не работает»



После осмотра всех цехов Александр Рогачук подвел итог: «Мы обещали людям, что выясним, выполнил ли завод распоряжение приостановить строительство или нет. И мы убедились — завод не работает. Кто хотел убедиться и увидеть своими глазами, мог это сделать, кто не захотел — это их выбор.