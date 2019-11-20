Белорусская правительственная связь безопасна, но недостаточно качественна

Должностные лица Беларуси уже получили специальные телефонные аппараты и пользуются ими. Сейчас завершается тестовый период эксплуатации, который показал, что аппараты безопасны для передачи информации, но недостаточно качественны.

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания у президента по опросам развития правительственной связи.

«Есть у этой связи сильные стороны. Это безопасность — самое главное. Есть и слабые — это качество связи. Над этим надо будет поработать», — сказал он, передает БелТА .

Госсекретарь отметил, что сегодня над вопросом работают, и в следующем году защищенная правительственная мобильная связь будет качественной. Создание специального мессенджера для белорусского руководства – еще в перспективе.

По словам Зася, в основе связи лежит новая технологическая база. Локализация оборудования составляет 80%, в том числе используется белорусская аппаратура для шифрования.