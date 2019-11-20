ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская правительственная связь безопасна, но недостаточно качественна

21.11.2019 18:47 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Должностные лица Беларуси уже получили специальные телефонные аппараты и пользуются ими. Сейчас завершается тестовый период эксплуатации, который показал, что аппараты безопасны для передачи информации, но недостаточно качественны.

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания у президента по опросам развития правительственной связи.

«Есть у этой связи сильные стороны. Это безопасность — самое главное. Есть и слабые — это качество связи. Над этим надо будет поработать», — сказал он, передает БелТА.

Госсекретарь отметил, что сегодня над вопросом работают, и в следующем году защищенная правительственная мобильная связь будет качественной. Создание специального мессенджера для белорусского руководства – еще в перспективе.

По словам Зася, в основе связи лежит новая технологическая база. Локализация оборудования составляет 80%, в том числе используется белорусская аппаратура для шифрования.

Напомним, сегодня в Минске Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам секретной правительтвенной связи, на котором заявил, что развитие в данном направлении двигает вперед отечественную школу шифрования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Должностные лица Беларуси уже получили специальные телефонные аппараты и пользуются ими. Сейчас завершается тестовый период эксплуатации, который показал, что...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал о секретной связи для белорусского правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика