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Белорусская правительственная связь безопасна, но недостаточно качественна
21.11.2019 18:47 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Должностные лица Беларуси уже получили специальные телефонные аппараты и пользуются ими. Сейчас завершается тестовый период эксплуатации, который показал, что аппараты безопасны для передачи информации, но недостаточно качественны.
Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания у президента по опросам развития правительственной связи.
«Есть у этой связи сильные стороны. Это безопасность — самое главное. Есть и слабые — это качество связи. Над этим надо будет поработать», — сказал он, передает
Госсекретарь отметил, что сегодня над вопросом работают, и в следующем году защищенная правительственная мобильная связь будет качественной. Создание специального мессенджера для белорусского руководства – еще в перспективе.
По словам Зася, в основе связи лежит новая технологическая база. Локализация оборудования составляет 80%, в том числе используется белорусская аппаратура для шифрования.
Напомним, сегодня в Минске Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам секретной правительтвенной связи, на котором
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Должностные лица Беларуси уже получили специальные телефонные аппараты и пользуются ими. Сейчас завершается тестовый период эксплуатации, который показал, что...
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