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Ермошина расстроилась из-за отрицательной оценки ОБСЕ

22.11.2019 16:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Парламентские выборы в Беларуси прошли под «тотальным контролем», Центризбирком направил возражения по поводу отчета ОБСЕ. Но глава комиссии Лидия Ермошина все равно расстроена отрицательной оценкой.

В Минске состоялось заседание ЦИК Беларуси, на котором были подведены итоги парламентских выборов.

Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что ОБСЕ выразил сомнение по 13 участкам, где был вброс бюллетеней. По мнению организации, на 12 – выборы были недостоверные. Всего таких участков 25, то есть менее половины процента, так как в стране почти 6 тысяч избирательных участков. По мнению Ермошиной, выборы всегда проходят с «шероховатостями».

«Мы высказали свою позицию и направили возражения в Министерство иностранных дел», - сказала она.

У главы ЦИК спросили, почему в парламент на попала оппозиция.

«Самое главное, чтобы Парламент был честным и работал честно. Альтернативный голос — это не обязательно голос качественный и необязательно голос самого достойного из тех, кто альтернативно мыслит», - ответила Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что расстроена отрицательной оценкой белорусских выборов, которую дали международные наблюдатели от ОБСЕ.

«Я всегда расстраиваюсь. Это естественно. Ведь человек всегда радуется, когда получает хорошую оценку своей работы. Потому что труд в проведение выборов был вложен большой», – сказала она.

При этом Ермошина отметила, что избирательное законодательство к президентским выборам меняться не будет. По ее словам, такую оценку высказала только часть наблюдателей, всего их в стране работало более 36 тысяч.

Отметим, что в Европейском парламенте накануне также раскритиковали прошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в соответствии с международными стандартами и свободами.

Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.

Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразил озабоченность и тревогу по поводу их результата.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентские выборы в Беларуси прошли под «тотальным контролем», Центризбирком направил возражения по поводу отчета ОБСЕ. Но глава комиссии Лидия Ермошина все...
 
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