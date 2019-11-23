Что было на прощании с Калиновским в Вильнюсе

Торжественная церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его сподвижников – повстанцев 1863 года прошла в Вильнюсе. В столицу Литвы съехались делегации четырех стран – Беларуси, Литвы, Польши и Украины.

Белорусскую делегацию возглавил вице-премьер Игорь Петрушенко, присутствовали президенты Литвы и Польши.

В Вильнюс приехали писатель Владимир Орлов, быший глава Беларуси Станислав Шушкевич, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, художник Алексей Марочкин, певица Кася Камоцкая, общественные деятели Павел Белоус, Змитер Дашкевич, Елена Маковская и Нина Шидловская, политики Владимир Некляев, Павел Северинец, Николай Статкевич, а также многие другие неравнодушные белорусы.

Состоялось шествие по улицам Вильнюса, где вместе шли люди разный религиозных и политических взглядов: социалисты, националисты, верующие и атеисты, демократы и либералы.

Игорь Петришенко выступал по-белорусски, заверил, что Калиновский навсегда вписан в историю Беларуси. Однако когда заявил, что личность руководителя восстания не нужно использовать в политических целях, слушатели на улице стали освистывать Петрушенко. Люди мощно скандировали «Ганьба» («Позор»), передает Еврорадио .

Прощание прошло в Кафедральном соборе-базилике Св. Станислава и Св. Владислава в центре Вильнюса. После этого процессия двинулась к кладбищу Расу. По дороге остановились у Острой Брамы, где состоялась молитва.

Глава Католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич на церемонии заявил, что Кастусь Калиновский, восстания 1863 года на территории Западного края Российской империи, первым воспринимал белорусов как отдельную нацию.

«Калиновский первым воспринимал белорусов как отдельную политическую нацию. Ничто так не объединяет, как кровь, пролитая в совместной борьбе за свободу. Символично, что повстанцев перезахороняют в Вильнюсе - городе, который объединяет литовцев, поляков и белорусов. Вечный покой дай их душам, Господи!» - заявил Кондрусевич.

Напомним, осенью 2017 года в Вильнюсе на горе Гедимина после оползня были найдены четыре могилы. Эксперты установили, что на 95% останки в них принадлежат казненным повстанцам 1863 года. Среди них – белорусский деятель Зыгмунт Сераковский и руководитель восстания Кастусь Калиновский.

В сентябре нынешнего года активисты и историки инициировали сбор подписей под обращением к литовскому Сейму с просьбой переправить в Беларусь для перезахоронения останки Кастуся Калиновского.

Кастусь Калиновский (1838-1864) – выдающийся представитель белорусского национального движения, борец за свободу и демократию, основатель белорусской публицистики, издавал белорусскоязычную «Мужыцкую праўду». Из тюрьмы Калиновский сумел передать на волю «Письма из-под виселицы». Два письма были адресованы народу, за который революционер боролся, а одно – любимой девушке (это трогательное прощальное стихотворение).

Калиновский и его соратники добивались освобождения и возрождения Речи Посполитой (территории современных Беларуси, Польши, Литвы и Украины) в ее исторических границах конца 18 века. Эти земли вошли в состав Российской империи. Но восстание было подавлено, а его руководители казнены.