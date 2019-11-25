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Лукашенко - Западу: Не давайте деньги оппозиции

25.11.2019 20:51 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко объяснил министрам иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто, почему в новой Палате представителей нет оппозиции и призвал не давать им денег.

Официальный лидер Беларуси на встрече с главой Калинградской области пожаловался на глав МИД Швеции и Финляндии, которые во время обсуждения прошедших выборов спросили у него: «Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом ни одного».

«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?» - посетовал Лукашенко.

Попросил глава Беларуси чиновников Швеции и Финляндии не давать денег оппозиции. Он считает, что на эти немалые средства «те покупают автомобили, строят особняки». Поэтому уверен белорусский чиновник, власть демократам и не нужна, сообщает пресс-служба президента.

«Мы средства все видим, - обратил внимание Лукашенко. - То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?»

Напомним, что парламентские выборы состоялись в Беларуси 17 ноября. Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса. Глава МИД Беларуси Владимир Макей попросил ОБСЕ не только критиковать, но и хвалить белорусские выборы

 
 
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Александр Лукашенко объяснил министрам иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто, почему в новой Палате представителей нет оппозиции и призвал...
 
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