Лукашенко - Западу: Не давайте деньги оппозиции

Александр Лукашенко объяснил министрам иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто, почему в новой Палате представителей нет оппозиции и призвал не давать им денег.

Официальный лидер Беларуси на встрече с главой Калинградской области пожаловался на глав МИД Швеции и Финляндии, которые во время обсуждения прошедших выборов спросили у него: «Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом ни одного».

«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?» - посетовал Лукашенко.

Попросил глава Беларуси чиновников Швеции и Финляндии не давать денег оппозиции. Он считает, что на эти немалые средства «те покупают автомобили, строят особняки». Поэтому уверен белорусский чиновник, власть демократам и не нужна, сообщает пресс-служба президента.

«Мы средства все видим, - обратил внимание Лукашенко. - То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?»