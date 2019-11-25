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Лукашенко - Западу: Не давайте деньги оппозиции
25.11.2019 20:51 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко объяснил министрам иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто, почему в новой Палате представителей нет оппозиции и призвал не давать им денег.
Официальный лидер Беларуси
«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?» - посетовал Лукашенко.
Попросил глава Беларуси чиновников Швеции и Финляндии не давать денег оппозиции. Он считает, что на эти немалые средства «те покупают автомобили, строят особняки». Поэтому уверен белорусский чиновник, власть демократам и не нужна,
«Мы средства все видим, - обратил внимание Лукашенко. - То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?»
Напомним, что парламентские выборы
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Александр Лукашенко объяснил министрам иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто, почему в новой Палате представителей нет оппозиции и призвал...
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