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Лукашенко напомнил о необходимости подписания документов с ЕС

25.11.2019 13:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь хочет сотрудничать с Евросоюзом и предлагает не медлить с подписанием соответствующих документов.

Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто заявил, что Беларуси интересен передовой опыт стран Евросоюза во многих сферах, но вначале нужно подготовить и подписать договорно-правовую базу, передает пресс-служба президента.

По словам президента, «переговоры, договоры - это долгий путь», но если страны уже выработали эти документы и пришли к пониманию того, что их надо подписывать, то лучше с этим не тянуть.

Лукашенко пригласил шведские и финские компании к сотрудничеству в сфере логистики и транспорта, отметил, что у Беларуси со Швецией и Финляндией есть много общих интересов.

«Экологическая ситуация в Балтийском регионе во многом зависит от Беларуси. Поэтому приглашаю вас поддержать проекты по переработке отходов, развитию альтернативных источников энергии. Мы этим очень серьезно занимаемся», - заявил глава государства.

В Беларуси также изучается опыт Швеции и Финляндии в части ведения лесного хозяйства, организации деревопереработки.

Лукашенко напомнил, что концерн IKEA принял стратегию «Вперед в Беларусь» по наращиванию закупок продукции до 300 млн евро, сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза, газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, а бренд одежды H&M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

«Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение», - заявил Лукашенко.

Он также предложил гостям посетить с визитом Минск вместе с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии.

«Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов», - сказал президент.

Сегодня стало известно, что МИД Швеции решил официально использовать название «Беларусь» вместо прежнего «Белая Русь» (Vitryssland).

Напомним, 18 ноября Совет ЕС утвердил решение подписать с Беларусью соглашение об облегчении визового режима. После того, как соглашение вступит в силу, стоимость Шенгена для белорусов автоматически снизится до 35 евро. Подробнее - здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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