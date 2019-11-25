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МИД Швеции официально изменил название Беларуси
25.11.2019 12:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МИД Швеции объявляет, что отныне будет официально использовать название «Беларусь» вместо прежнего «Белая Русь» (Vitryssland).
Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства этой страны Анн Линде.
«Министерство иностранных дел Швеции переходит к использованию названия "Беларусь" вместо "Белая Россия". Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны», - написала Линде в Twitter.
Информация подтвердил посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, который отметил в своем аккаунте, что официальное название нашей страны на шведском языке действительно изменено на Belarus. Он поблагодарил МИД Швеции, лично министра Анн Линде, всех шведов и граждан Беларуси, которые способствовали таким изменениям.
В шведском издании «Дагенс нюхетер» была опубликована статья Анн Линде, в которой политик отметила «признание белорусского гражданского общества и народа, который долгое время хотел подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны».
Анн Линде находится с визитом в Беларуси вместе с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
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МИД Швеции объявляет, что отныне будет официально использовать название «Беларусь» вместо прежнего «Белая Русь» (Vitryssland). Об этом заявила глава...
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