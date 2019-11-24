Лукашенко: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечаем»

Экономическое сотрудничество с Калининградской областью стало основной темой разговора Александра Лукашенко и губернатора региона.

Калининградская область - это не просто важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси, а «географически и исторически очень близкая область», считает Лукашенко.

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу Путину часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против"», - рассказал Лукашенко.

По его словам, «еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси».

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали. Тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими», - сказал Александр Лукашенко.

Паралельно разговорам о том, чья Калинградская область велись разговоры об экономическом сотрудничестве с российским регионом.

Александр Лукашенко считает, что потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области предостаточно и рассчитывает на более тесную кооперацию. По его мнению, можно еще расширить парк пассажирской техники за счет электробусов "Белкоммунмаш". Он также предложил организовать совместную сборку этой техники в Калининградской области, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Лукашенко предложил дать возможность белорусской стороне поучаствовать в строительстве в Калининградской области морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо». Кроме того, Беларусь готова поставлять туда технику.

Беларусь также готова предложить услуги в сельском хозяйстве, нарастить поставки в регион качественного продовольствия.

В свою очередь, Калининград предложил Беларуси вернуться к использованию его портов. «Закрепление какого-то специфического товаропотока из Беларуси на Запад через калининградские порты для нашего региона было бы очень важно и серьезно», - отметил губернатор области Антон Алиханов.

При этом Калининград не претендует на переправку калийных удобрений, которые поставляются Беларусью через Клайпеду, передает БелТА.

«Сейчас Клайпедский порт более продвинут с точки зрения глубин. Но у нас есть как раз проект на углубление, расширение Калининградского канала. Подключение белорусских инжиниринговых, проектных компаний к этому и в дальнейшем перетягивание серьезного грузопотока было бы перспективным. А сейчас есть строительные материалы, которые можно было бы отправлять через наш порт, - пояснил губернатор. - Плюс у нас есть уже достаточно наработанные связи с точки зрения вхождения на рынок».