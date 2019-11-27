Брест и китайский Байинь намерены укреплять сотрудничество в экономике и молодежной политике

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест и китайский Байинь (провинция Ганьсу) намерены укреплять сотрудничество в экономике и молодежной политике. Такой договоренности стороны достигли во время визита брестской делегации во главе с первым заместителем председателя горисполкома Вадимом Кравчуком в Китай, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.





"Соглашение о побратимстве с Байинем мы подписали в июле прошлого года. Договорились развивать сотрудничество в экономике и социальной сфере. Сегодня подписали соглашения, касающиеся взаимодействия по конкретным направлениям", - сказал Вадим Кравчук .

Подписав первое соглашение, Брест и Байинь договорились развивать и укреплять экономическое, торговое и техническое сотрудничество. Акцент сделан на торговле, промышленности, транспорте, связи, туризме и инвестициях. Представителям обоих городов поручено изучить возможности реализации проектов, включая способы и средства их финансирования. Планируется, что партнеры будут участвовать в международных выставках и ярмарках, поощрять визиты деловых кругов, оказывать помощь в организации переговоров и заключении контрактов между субъектами хозяйствования и бизнесменами.

Второе соглашение предусматривает сотрудничество в молодежной политике (образовании, спорте). Стороны заинтересованы в совместных мероприятиях, проработке программ и проектов, обмене молодежными делегациями.

"Укрепление отношений с регионами позволяет нам завязывать точечные контакты и увеличивать в целом товарооборот с Китаем, который является нашим стратегическим рынком. В частности, в январе - сентябре экспорт в КНР составил $6,1 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го он вырос на треть. Преимущественно брестские предприятия поставляют в Китай молочную продукцию, мороженое, воду, алкоголь, краны, клапаны и вентили", - отметил первый зампредседателя Брестского горисполкома.

С рабочим визитом в Байине брестчане находятся 24-29 ноября. Представители белорусской делегации знакомятся с работой предприятий и организаций китайского побратима, социальной инфраструктурой.

У Бреста заключены договоры о побратимстве с 34 зарубежными городами из 15 стран, в том числе китайскими Байинем и Сяоганем (провинция Хубэй).