Литва отказалась обсуждать безопасность БелАЭС

Литва отказалась принимать участие в предложенных Финляндией трехсторонних консультациях по вопросам обеспечения безопасности белорусской атомной станции.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 25 ноября после встречи с Александром Лукашенко выступил с предложением провести трехсторонние консультации по безопасности БелАЭС с участием Литвы и Беларуси. Сегодня появилась реакция литовский властей на предложение.

Вполне ожидаемо Литва отказалась от проведения предложенного мероприятия. Как сообщила советник литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите в утреннем интервью радиостанции Ziniu Radijas, в Литве полагают, что безопасность белорусской атомной станции - важный вопрос для всего ЕС, поэтому консультации, если и будут проводиться, - должны иметь иной формат. Об этом сообщает портал Delfi .

«Мы хотим более широкого участия, в том числе финского регулятора, так же как и регуляторов других стран ЕС», - подчеркнула она, добавив, что переговоры должны проходить на уровне ЕС и белорусских регулирующих органов, а не с привлечением отдельных стран.

Ранее сообщалось, что в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны: там готовы лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции..