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Литва отказалась обсуждать безопасность БелАЭС
26.11.2019 16:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литва отказалась принимать участие в предложенных Финляндией трехсторонних консультациях по вопросам обеспечения безопасности белорусской атомной станции.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 25 ноября после встречи с Александром Лукашенко выступил с предложением провести трехсторонние консультации по безопасности БелАЭС с участием Литвы и Беларуси. Сегодня появилась реакция литовский властей на предложение.
Вполне ожидаемо Литва отказалась от проведения предложенного мероприятия. Как сообщила советник литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите в утреннем интервью радиостанции Ziniu Radijas, в Литве полагают, что безопасность белорусской атомной станции - важный вопрос для всего ЕС, поэтому консультации, если и будут проводиться, - должны иметь иной формат. Об этом сообщает портал
«Мы хотим более широкого участия, в том числе финского регулятора, так же как и регуляторов других стран ЕС», - подчеркнула она, добавив, что переговоры должны проходить на уровне ЕС и белорусских регулирующих органов, а не с привлечением отдельных стран.
Ранее сообщалось, что в Литве готовы
3 мая этого года Литва
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Литва отказалась принимать участие в предложенных Финляндией трехсторонних консультациях по вопросам обеспечения безопасности белорусской атомной станции.
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