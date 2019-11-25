Визовое соглашение могут подписать до Нового года

Документы об упрощении визового режима могут быть подписаны еще в 2019 году.

Об этом заявил журналистам глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.

Политик напомнил, что решение о подписании визового соглашения одобрено Евросоюзом, а над документом о реадмиссии в настоящее время идет интенсивная работа. По предположению Шубеля, подписание этих соглашений может произойти еще в 2019 году. Но конкретную дату он не назвал.

По словам Шубеля, с 1 декабря в посольстве Евросоюза начнет работу новая команда. На 2020 год составлен бюджет для реализации проектов, предполагаемых в Беларуси, он равен 31 млн евро.

История вопроса

Соглашение об упрощении визового режима должно вступить в силу одновременно с соглашением о реадмиссии людей, пребывающих без разрешения. После этого обе стороны будут обязаны принимать назад людей, которые более нежелательны на территории партнера.

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима 18 ноября.

В сентябре Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии.

Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября провело консульский день, ответив на вопросы по соглашениям с Евросоюзом. В ведомстве рассказали, как получить визу и кто будет иметь право на получение 5-летнего Шенгена.

В МИД подчеркнули, что после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

5 августа глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин сообщила , что переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом завершены, а документ будет подписан осенью.

Ранее, 30 мая, переговоры по подписанию договора об упрощении визового режима и реадмиссии действительно завершились, однако между сторонами остались неулаженные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и не смогли подписать договор о реадмиссии.