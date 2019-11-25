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Визовое соглашение могут подписать до Нового года
26.11.2019 18:10 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Документы об упрощении визового режима могут быть подписаны еще в 2019 году.
Об этом заявил журналистам глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.
Политик напомнил, что решение о подписании визового соглашения одобрено Евросоюзом, а над документом о реадмиссии в настоящее время идет интенсивная работа. По предположению Шубеля, подписание этих соглашений может произойти еще в 2019 году. Но конкретную дату он не назвал.
По словам Шубеля, с 1 декабря в посольстве Евросоюза начнет работу новая команда. На 2020 год составлен бюджет для реализации проектов, предполагаемых в Беларуси, он равен 31 млн евро.
История вопроса
Совет ЕС
В сентябре Александр Лукашенко
Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября провело консульский день, ответив на вопросы по соглашениям с Евросоюзом. В ведомстве рассказали,
В МИД подчеркнули, что после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.
5 августа глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин
Ранее, 30 мая, переговоры по подписанию договора об упрощении визового режима и реадмиссии действительно завершились, однако между сторонами остались неулаженные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и
Сейчас ускорение процесса приобретает важное значение, так как Совет Европейского союза
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Документы об упрощении визового режима могут быть подписаны еще в 2019 году. Об этом заявил журналистам глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.
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