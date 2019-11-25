26 ноября 2019 г. состоялось подписание соглашений между г.Брестом и г.Байинь

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 26 ноября в китайском городе Байинь были подписаны Соглашения о развитии и укреплении экономического, торгового и технического сотрудничества, а также о реализации проектов молодежной политики (образования, спорта).







Соглашение подписали первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук и председатель торгово-промышленной палаты г.Байинь Ван Жэньчжун. В ходе встречи в исполнительном комитете г.Байинь стороны конкретизировали направления предполагаемого сотрудничества.







Вадим Кравчук выразил уверенность, что выполнение договоренностей придаст новый импульс развитию отношений между городами. «Мы намерены активно сотрудничать, чтобы наше соглашение о сотрудничестве не осталось на декларативном уровне. Работа будет осуществляться по конкретным направлениям как в экономической, так и в социально-культурной сферах. Предполагаем обмениваться опытом в реальном секторе экономики, молодежной политике, образовании и в других областях».







По словам первого заместителя председателя городского исполнительного комитета г.Байинь, Сюй Шилина, Байинь и Брест за истекший период дружественного двустороннего сотрудничества достигли взаимопонимания и искреннего доверия, проработан вопрос об обмене и сотрудничестве в области образования и молодежной политики. Также Байинь и Брест являются важными узлами экономической инициативы Китайской Народной Республики “Один пояс – один путь”, обладают схожим ресурсным запасом, высокой взаимодополняемостью, широкими перспективами обмена и сотрудничества.







После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере государственной молодежной политики (образование, спорт) между г.Байинь и г. Брестом начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин сказал, что данное подписание заложит прочную основу для дальнейшего налаживания долгосрочного и плодотворного сотрудничества между нашими городами в вопросах реализации государственной молодежной политики, придаст дополнительный импульс в развитии отношений, что является важной составляющей для развития двусторонних отношений.





Официальный визит в г.Байинь делегации г.Бреста начался 24 ноября. Участники делегации знакомятся не только с промышленным потенциалом региона, но и посещают учреждения образования (Средняя школа №10 г.Байинь) и иные объекты социальной сферы расположенные на территории провинции Ганьсу.







«Укрепление отношений с регионами позволяет нам завязывать точечные контакты и увеличивать в целом товарооборот с Китаем, который является нашим стратегическим рынком. В частности, в январе — сентябре экспорт в КНР составил $6,1 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го он вырос на треть», — отметил первый зампредседателя Брестского горисполкома.



