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Неприкосновенность, резиденция и пособие: Лукашенко может получить гарантии после ухода с поста президента
27.11.2019 19:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» внесла сегодня в Палату представителей Анна Канопацкая.
«Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне», -
По ее словам, сегодня в белорусском законодательстве есть существенный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Собственно его Канопацкая и хочет устранить принятием своего закононопроекта.
8 гарантий бывшему белорусскому президенту
1. Неприкосновенность. «Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Республики Беларусь». Однако неприкосновенность может быть снята в случае возбуждения уголовного дела за тяжкое преступление.
2. Пожизненная охрана.
3. Медобслуживание ему и членам его семьи уровня действующего президента.
4. Денежное содержание (75% от зарплаты президента).
5. Одна из резиденций в пожизненное пользование.
6. Правительственная связь.
7. Аппарат помощников с оплатой их труда из средств бюджета.
8. После смерти экс-президента члены его семьи получают пенсию по утрате кормильца и медицинское обслуживание существующего уровня и служебный транспорт в течение пяти лет.
На сегодня возможности бывшего президента значительно более скромные. Согласно ст. 39 закона «О Президенте Республики Беларусь», ему устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством, предоставляется государственное жилье в населенном пункте Беларуси, который он сам выберет.
Палата представителей 6 созыва
Законопроект - не гарантия
«Канопацкая предложила в своем законопроекте больше и подробнее гарантий бывшему президенту, чем это есть сейчас в ст. 39», - заявил БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.
Эксперт напомнил, что полномочия Анны Канопацкой истекают через неделю, «и не факт, что этот законопроект вообще будет рассмотрен».
В целом принципиальное новшество в документе, по мнению Быковского одно, — статус неприкосновенности бывшего президента. В некоторых странах при смене власти авторитарный лидер сам закрепляет за собой статус неприкосновенности. Например, через статус пожизненного сенатора, напомнил эксперт.
«Но по прошествии времени этот статус обычно отменяется, и эти лидеры попадают под суд. Так было в очень многих странах. Потому что законодательство как можно принять, так и отменить», - пояснил политический обозреватель.
«Настоящие гарантии президенту может оставить преемник, которому бы он доверял, а не нормативный акт, который можно отменить, а вот преемника как раз у Александра Лукашенко нет», - заключил Павлюк Быковский.
Законопроект сегодня неактуален
«Будущего у законопроекта нет, потому что он станет актуальным, если действующий глава страны будет уходить в отставку. А это не наш случай», - прокомментировал БДГ инициативу Анны Канопацкой политолог Валерий Карбалевич.
Он назвал законопроект персональным пиаром. «Канопацкую не зарегистрировали, она не стала депутатом нового состава Палаты представителей, у нее есть планы участвовать в президентской кампании. Поэтому главный эффект в том, чтобы ее не забыли в информационном пространстве», - заключил эксперт.
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Неприкосновенность, резиденция и пособие: Лукашенко может получить гарантии после ухода с поста президента
Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» внесла сегодня в Палату представителей...
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