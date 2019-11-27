Неприкосновенность, резиденция и пособие: Лукашенко может получить гарантии после ухода с поста президента

Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» внесла сегодня в Палату представителей Анна Канопацкая.

«Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне», - написала в своем Facebook депутат Анна Канопацкая.

По ее словам, сегодня в белорусском законодательстве есть существенный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Собственно его Канопацкая и хочет устранить принятием своего закононопроекта.

8 гарантий бывшему белорусскому президенту

1. Неприкосновенность. «Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Республики Беларусь». Однако неприкосновенность может быть снята в случае возбуждения уголовного дела за тяжкое преступление.

2. Пожизненная охрана.

3. Медобслуживание ему и членам его семьи уровня действующего президента.

4. Денежное содержание (75% от зарплаты президента).

5. Одна из резиденций в пожизненное пользование.

6. Правительственная связь.

7. Аппарат помощников с оплатой их труда из средств бюджета.

8. После смерти экс-президента члены его семьи получают пенсию по утрате кормильца и медицинское обслуживание существующего уровня и служебный транспорт в течение пяти лет.

На сегодня возможности бывшего президента значительно более скромные. Согласно ст. 39 закона «О Президенте Республики Беларусь», ему устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством, предоставляется государственное жилье в населенном пункте Беларуси, который он сам выберет.

Палата представителей 6 созыва приняла сегодня бюджет на 2020 год во втором чтении. Ее полномочия заканчиваются через несколько дней, поэтому этот законопроект, вероятнее всего, станет итоговым для Анны Канопацкой.

Законопроект - не гарантия

«Канопацкая предложила в своем законопроекте больше и подробнее гарантий бывшему президенту, чем это есть сейчас в ст. 39», - заявил БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт напомнил, что полномочия Анны Канопацкой истекают через неделю, «и не факт, что этот законопроект вообще будет рассмотрен».

В целом принципиальное новшество в документе, по мнению Быковского одно, — статус неприкосновенности бывшего президента. В некоторых странах при смене власти авторитарный лидер сам закрепляет за собой статус неприкосновенности. Например, через статус пожизненного сенатора, напомнил эксперт.

«Но по прошествии времени этот статус обычно отменяется, и эти лидеры попадают под суд. Так было в очень многих странах. Потому что законодательство как можно принять, так и отменить», - пояснил политический обозреватель.

«Настоящие гарантии президенту может оставить преемник, которому бы он доверял, а не нормативный акт, который можно отменить, а вот преемника как раз у Александра Лукашенко нет», - заключил Павлюк Быковский.

Законопроект сегодня неактуален

«Будущего у законопроекта нет, потому что он станет актуальным, если действующий глава страны будет уходить в отставку. А это не наш случай», - прокомментировал БДГ инициативу Анны Канопацкой политолог Валерий Карбалевич.

Он назвал законопроект персональным пиаром. «Канопацкую не зарегистрировали, она не стала депутатом нового состава Палаты представителей, у нее есть планы участвовать в президентской кампании. Поэтому главный эффект в том, чтобы ее не забыли в информационном пространстве», - заключил эксперт.