ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неприкосновенность, резиденция и пособие: Лукашенко может получить гарантии после ухода с поста президента

27.11.2019 19:03 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» внесла сегодня в Палату представителей Анна Канопацкая.

«Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне», - написала в своем Facebook депутат Анна Канопацкая.

По ее словам, сегодня в белорусском законодательстве есть существенный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Собственно его Канопацкая и хочет устранить принятием своего закононопроекта.

8 гарантий бывшему белорусскому президенту

1. Неприкосновенность. «Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Республики Беларусь». Однако неприкосновенность может быть снята в случае возбуждения уголовного дела за тяжкое преступление.

2. Пожизненная охрана.

3. Медобслуживание ему и членам его семьи уровня действующего президента.

4. Денежное содержание (75% от зарплаты президента).

5. Одна из резиденций в пожизненное пользование.

6. Правительственная связь.

7. Аппарат помощников с оплатой их труда из средств бюджета.

8. После смерти экс-президента члены его семьи получают пенсию по утрате кормильца и медицинское обслуживание существующего уровня и служебный транспорт в течение пяти лет.

На сегодня возможности бывшего президента значительно более скромные. Согласно ст. 39 закона «О Президенте Республики Беларусь», ему устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством, предоставляется государственное жилье в населенном пункте Беларуси, который он сам выберет.

Палата представителей 6 созыва приняла сегодня бюджет на 2020 год во втором чтении. Ее полномочия заканчиваются через несколько дней, поэтому этот законопроект, вероятнее всего, станет итоговым для Анны Канопацкой.

Законопроект - не гарантия

«Канопацкая предложила в своем законопроекте больше и подробнее гарантий бывшему президенту, чем это есть сейчас в ст. 39», - заявил БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт напомнил, что полномочия Анны Канопацкой истекают через неделю, «и не факт, что этот законопроект вообще будет рассмотрен».

В целом принципиальное новшество в документе, по мнению Быковского одно, — статус неприкосновенности бывшего президента. В некоторых странах при смене власти авторитарный лидер сам закрепляет за собой статус неприкосновенности. Например, через статус пожизненного сенатора, напомнил эксперт.

«Но по прошествии времени этот статус обычно отменяется, и эти лидеры попадают под суд. Так было в очень многих странах. Потому что законодательство как можно принять, так и отменить», - пояснил политический обозреватель.

«Настоящие гарантии президенту может оставить преемник, которому бы он доверял, а не нормативный акт, который можно отменить, а вот преемника как раз у Александра Лукашенко нет», - заключил Павлюк Быковский.

Законопроект сегодня неактуален

«Будущего у законопроекта нет, потому что он станет актуальным, если действующий глава страны будет уходить в отставку. А это не наш случай», - прокомментировал БДГ инициативу Анны Канопацкой политолог Валерий Карбалевич.

Он назвал законопроект персональным пиаром. «Канопацкую не зарегистрировали, она не стала депутатом нового состава Палаты представителей, у нее есть планы участвовать в президентской кампании. Поэтому главный эффект в том, чтобы ее не забыли в информационном пространстве», - заключил эксперт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» внесла сегодня в Палату представителей...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики
  • Неприкосновенность, резиденция и пособие: Лукашенко может получить гарантии после ухода с поста президента 19:03, БДГ
  • Все новости

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика